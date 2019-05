Vrouwelijke versie De Verleiders het theater in

In de voorstelling snijden de dames onderwerpen als #metoo, feminisme, gender en seksisme aan. Net als de mannenversie van De Verleiders bestaat de show uit onder meer stand-up, interactie met het publiek en persoonlijke verhalen.

De voorstelling, die op 6 november in première gaat in het DeLaMar Theater en tot en met februari te zien is, wordt geregisseerd door Tom de Ket. „Na zes spraakmakende Verleiders-voorstellingen met mannen is het nu tijd voor de vrouwen. Ik dacht altijd dat ik vrij geëmancipeerd was. Na het werken met deze vrouwen weet ik dat dat tegenvalt. Dit stuk gaat over blinde vlekken waar flink in gewreven wordt”, aldus de regisseur.

De Verleiders stonden tot nu toe met zes voorstellingen op het toneel. De vaste kern bestaat naast Tom de Ket uit George van Houts, Victor Löw en Leopold Witte aangevuld met gastspelers als Pierre Bokma, Martijn Fischer en Marcel Hensema.