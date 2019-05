’Godzilla 2: King of the monsters’ ✭✭✭

Het doorslaande succes dat Disney boekte met haar Marvel-universum, is andere studio’s niet ontgaan. Maak je tegenwoordig een spektakelfilm, dan doe je er goed aan om hem onderdeel uit te laten maken van een groter geheel. Na het succes van Godzilla in 2014 zette Legendary Entertainment daarom stappen voor een eigen MonsterVerse. Het vervolgdeel trekt nu niet alleen meer monsters uit de kast, maar is ook de opmaat naar Godzilla vs. Kong van volgend jaar.