Calvin (Asa Butterfield) en de doodzieke Skye (Maisie Williams).

Kanker en humor, gaat dat samen? Films als Simon (2004) van Eddy Terstall en Marc Webbs 500 Days of summer uit 2009 bewezen eerder al dat er over deze ziekte zeker gelachen kan en mag worden. Ook de tragikomedie Then came you grapt en grolt over tumoren, uitzaaiingen en chemokuren.