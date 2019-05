182 miljoen Europeanen zien finale songfestival

Hoewel de finale van het liedjesspektakel vorig jaar vier miljoen televisiekijkers meer trok, werd er online veel meer gestreamd. Dit jaar zagen veertig miljoen mensen de uitzending op YouTube terwijl dit er vorig jaar 'slechts' 6,6 miljoen waren.

Net als voorgaande jaren was het songfestival in Duitsland het meest populair. Maar ook in Italië, dat tweede werd, en Rusland, dat derde werd, is het aantal kijkers toegenomen.

In Nederland stemden 4,4 miljoen mensen af op de bijna vier uur durende ontknoping. Dat is een fikse stijging ten opzichte van vorig jaar, toen Waylon namens Nederland meedeed met het nummer Outlaw In Em. Toen trok de finale iets meer dan drie miljoen Nederlandse kijkers.