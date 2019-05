Ex-prins Nicolae erkent vaderschap dochter

Hij zegt het vaderschap te aanvaarden en de verantwoordelijkheid ten opzichte van het meisje op zich te nemen. Verder wil hij er echter niets meer over zeggen. Nicolae is vorig jaar getrouwd en had aanvankelijk de verklaringen van Nicoleta Cîrjan dat hij de vader was, openlijk in twijfel getrokken. Beiden maakten ook ruzie over waar een DNA-test moest worden gedaan, waarbij de ex-prins de eerste uitslag ook niet accepteerde.

De twee hadden elkaar in 2015 bij toeval ontmoet bij een fietstocht die de prins had georganiseerd om overal in Roemenië kinderboeken te promoten. Nicoleta werkte voor fietsenmerk Giant en nam twee dagen deel aan de tour. Kort na de zwangerschap - volgens Nicoleta hoopte Nicolae stiekem dat ze abortus zou plegen - ontnam koning Mihai zijn kleinzoon diens titel en plaats in de troonopvolging.

Gevoelloos

Een echte uitleg was er niet. „Ik moest kiezen tussen hem of mijzelf en de baby. Door abortus te plegen zou ik mijn leven vernietigen, door de baby te houden vernietigde ik zijn leven”, aldus Nicoleta later in een interview. Nicolae, die veel populariteit genoot in Roemenië, aanvaardde aanvankelijk de beslissing. Later is hij daar tegen gaan ageren, terwijl hij Nicoleta Cîrjan negeerde. Bij activiteiten van het koningshuis wordt hij door zijn tante Margareta niet meer betrokken, maar Nicolae voert een soort schaduw hofhouding.

De reacties op zijn bekendmaking, waarover Roemeense media dinsdag berichten, zijn in het algemeen bijzonder fel en bijzonder negatief. Allereerst omdat Nicolae ermee wachtte tot het moment dat in Roemenië alle aandacht uitging naar de gevangenschap van parlementsvoorzitter Liviua Dragnea. De ex-prins kreeg ook felle kritiek op de gevoelloze woorden van de verklaring, waarin hij spreekt over „haar kind” en het niet hebben van een relatie met de moeder.

Kostbare tijd

„Hoe is het kind dan ter wereld gekomen? Heb je de anatomie en reproductieve lessen op school overgeslagen?”, kreeg hij onder meer als vragen. „Je wist dat het je kind was en je hebt al die jaren niks gedaan. Kostbare tijd is verloren. Je moet je schamen”, was een andere reactie.