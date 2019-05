Taron Egerton zingt alle liedjes zelf.

Een begenadigde muzikant was Elton John al bij zijn eerste Amerikaanse optreden in muziektempel The Troubadour in West-Hollywood, op 25 augustus 1970. Maar die bewuste dag werd zijn carrière gelanceerd als een raket. En de zanger zelf? Die ging er bijna aan onderdoor, zo valt op te maken uit Rocketman.