Arnold Schwarzenegger boos op auto-industrie

„In plaats van een elektromotor te ontwikkelen die zichzelf over de hele wereld zou verkopen als warme broodjes, speelde Volkswagen liever vals”, zei de activist. Daarmee doelde Schwarzenegger op het sjoemelsoftwareschandaal waarbij fabrikanten logen over de prestaties van hun zogeheten schone motoren.

„Jullie tijd is snel afgelopen”, riep ’de Terminator’ over mensen uit de sector die volgens hem alles bij het oude willen houden. „Je kunt de voortgang vertragen. Maar wij, dromers en scheppers over de hele wereld zullen bewijzen dat u ongelijk heeft.”

Dromers

De acteur had eerder ook al een ontmoeting met Thunberg. Hij noemde het 16-jarige klimaatmeisje een ’dromer in de ware zin van het woord’. Deze dromers zijn volgens hem de aangewezen personen die eindelijk vooruitgang kunnen boeken in de strijd tegen de naderende klimaatcrisis.

De klimaatconferentie in de Oostenrijkse hoofdstad wordt georganiseerd door R20 - Regions of Climate Action, een organisatie die is opgericht door Schwarzenegger.