Koning Albert bereid om dna af te staan

Ⓒ EPA

De Belgische koning Albert heeft eindelijk besloten om mee te werken in de langslepende zaak over de vraag of Delphine Boël wel of niet zijn dochter is. Het voormalig staatshoofd staat dna af, waar de resultaten voorlopig geheim van blijven tot er een nieuwe beslissing valt bij het gerecht, melden Belgische media.