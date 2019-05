Janelle Monáe wint Edison Jazz/World

Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw heeft een beeldje in de wacht gesleept voor zijn album Crossroads en vocalist Sanne Rambags met haar trio Mudita voor het album Listen To The Sound Of The Forest.

In de categorie 'het document' wonnen DJ's P-Dog & Zembie (alias Sander Huibers en Frank Jochemsen) met hun platenreeks Functional Stereo Music van The Rob Franken Electrification.

De uitreiking van de prestigieuze prijzen is op zondag 7 juli in het Rotterdamse jazzpodium LantarenVenster als onderdeel van het North Sea Jazz Festival.