Dubai wacht ’koninkljk huwelijk van de eeuw’

Sjeik Hamdan Ⓒ Instagram

Het Dubai World Trade Centre heeft plek voor 12.000 bruiloftsgasten. Of er ook zoveel genodigden zullen zijn wanneer op 6 juni maar liefst drie zoons van de emir van Dubai, sjeik Mohammed, in het huwelijksbootje stappen, is niet bekend. Maar dat er duizenden een goud omrande envelop met uitnodiging hebben gekregen, staat vast aldus de lokale krant The Nation.