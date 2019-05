’Zus Juan Carlos heeft kanker’

Pilar sukkelt al langere tijd met haar gezondheid. Eerder dit jaar werd ze bijna drie weken opgenomen in het Ruberziekenhuis in Madrid met een ernstige darmaandoening. Hoewel over de aard van de kanker geen details bekend zijn gemaakt, vermoeden Spaanse media dat het daar mee te maken heeft.

Ook heeft Pilar net als eerder haar moeder, en nu haar broer en zus last van haar heupen en kan ze soms moeilijk lopen. Zowel haar man Luis Gómez-Acebo als haar vader, de graaf van Barcelona, stierven aan kanker.

Pilars oudste dochter Simoneta Gómez-Acebo (50) was eerder deze maand in het gezelschap van koning Willem-Alexander en koningin Máxima toen die bij de Feria in Sevilla vierden dat ze elkaar daar twintig jaar geleden voor het eerst ontmoetten.