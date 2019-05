Doorbreekt Sylvie Meis nu EIGEN privacyregel?

Bij een foto van zichzelf met Damián schrijft ze: „Mijn prachtige jongen wordt vandaag 13! Fijne verjaardag voor jou Damián, de liefde en de vreugde in mijn leven. Elke dag voel ik me ze gezegend dat ik jouw mama mag zijn.”

Een lieve tekst en niets bijzonders, ware het niet dat Sylvie eind april nog een familiefoto plaatste waar de jongen niet opstond en dat verklaarde met: ’Ik laat hem niet op Instagram zien vanwege zijn privacy’. Dat leek een sneer naar Rafael, die immers wél met hun zoon in de openbaarheid treedt. In een interview voor tv-programma In de Voetsporen met Rivkah op het Veld liet Damián toen weten dat hij zijn vader altijd miste als hij weer terugging naar zijn moeder in Hamburg.

Iemand reageert dan ook op het bericht: „Ik dacht dat je dat niet wou, je zoon in media...” Wellicht heeft ze om die reden in elk geval bewust geen recente foto gekozen.

Op nog een enkele kritische reactie na, feliciteren de meesten moeder en zoon met de mooie dag, vinden ze het een práchtig plaatje en wensen ze Damián veel geluk toe.

Bekijk ook: Sylvie Meis haalt uit naar Rafael van der Vaart

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.