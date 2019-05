Douwe Bob: ’Soms denk ik dat ik bipolair ben’

„Zij kon mij niet handelen en dat lag niet aan haar. Ik ben heel heavy: soms ben ik leuk, de andere keer kil. Als we ruzie hadden, kon ik ineens mijn spullen pakken, weggaan en een week niets meer van me laten horen”, vertelt hij in de nieuwe Flair. Om daaraan toe te voegen: „Soms denk ik bijna dat ik bipolair ben. Het is bij mij altijd Jantje lacht of Jantje huilt.”

Dat hij altijd confrontaties uit de weg gaat, maakt volgens hem relaties stuk. Maar daarin belooft hij beterschap. Niet alleen zal hij niet meer liegen, maar ook meer praten. „ Ik merk dat dat belangrijk is. Als mijn toekomstige partner da twil en ik niet, dan moet ik het gewoon doen. Het kan veel betekenen voor iemand.”

Hoewel hij met geen woord rept over een nieuwe liefde, lijkt het er af en toe op dat hij wel degelijk een meisje, genaamd Anouk, in zijn leven heeft waarmee hij leuke dingen doet.

