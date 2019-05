Arnold Schwarzenegger (71) rapt over carrière

Het liedje bezingt de opkomst van Arnold Schwarzenegger als bodybuilder tot beroemde Hollywoodster. Het moet motiveren en de 70-jarige Schwarzenegger rapt dan ook over hard werken en nooit opgeven. Ook rapt hij zijn beroemde zinnen uit The Terminator als ’I’ll be back’ en ’Hasta la vista, baby’ .

De video is ondertussen al meer dan 650.000 keer bekeken op YouTube. Ondertussen is de acteur en voormalig gouverneur van Californië op een lange promotiecampagne voor de nieuwe film van Terminator, Dark Fate, die in november uitkomt.