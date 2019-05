Thomas Acda doet Mont Ventoux op elektrische fiets

„Ja, ik ga elektrisch ja”, zei Thomas in 6 Inside. „Gewoon, omdat dat veel makkelijker is.” Volgens Thomas is het voor hem al een hele prestatie dat hij de ruim 1900 meter hoge berg beklimt. „Als je zo’n hekel hebt aan fietsen als ik en dan toch die berg op gaat... Ik spreek iedereen halverwege wel.”

Ook acteurs Jelle de Jong en Loek Peters nemen deel aan de Tour du ALS, waarvoor woensdag honderden fietsers, hardlopers en wandelaars de Mont Ventoux opgaan. „Vandaag zijn we al omhoog gegaan, met de auto, om het parcours te verkennen”, zei Jelle. „Ik ben best wel in shock, zo zwaar als het is. Dat valt me tegen.” Volgens Loek is de fietstocht nog het best te vergelijken met het tegen een dijk op fietsen. „Maar dan uren achter elkaar.”