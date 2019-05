Richard Groenendijk gaat voor ooglidcorrectie

„Ik krijg er smetvlekken van. Het is echt erg”, vertelt Richard in een filmpje op Instagram. „Ik krijg er koppijn van dus ik ga morgen naar de kliniek en ik ga het eraf laten halen.”

Helemaal gerust is Richard er overigens niet op. „Ik vind dat natuurlijk allemaal weer doodeng. Want dat moet met een spuit en een gedoe. Maar dat kan mij niets schelen. Het schijnt binnen tien minuten, een kwartiertje klaar te zijn”, spreekt hij zichzelf moed in.

„U vindt daar natuurlijk van alles van maar het kan mij niets schelen want ik heb er echt last van”, gaat Richard verder. „Ik hoef er niet jonger uit te zien maar als een of andere treurige oude boze hagedis vind ik ook niet echt een succes. Dus als u het niet erg vindt, ik laat morgen de hechtingen zien.”