ZIEN: jeugdfoto’s Meghan Markle

In het interview vertelt Thomas onder andere dat hij van mening is dat zijn dochter het Britse koningshuis ’goedkoop’ heeft gemaakt. Ondanks deze kritiek spreekt hij ook over de liefdevolle en hechte relatie die hij met Meghan had. De gedeelde familiearchieven spreken boekdelen.

Een reis door de familiearchieven

Thomas omschrijft hoe hij voor de eerste keer in het ziekenhuis kennismaakte met zijn dochter. Daarbij deelt hij enkele foto’s van Meghan als baby.

Ⓒ Screenshot Channel 5

Ⓒ Screenshot Channel 5

Ook Meghans moeder Doria Ragland komt ter sprake.

Ⓒ Screenshot Channel 5

Ⓒ Screenshot Channel 5

Thomas vertelt dat tijdens de middelbare schooltijd van Meghan al gauw duidelijk werd dat een carrière in de showbizz was weggelegd voor zijn dochter.

Ⓒ Screenshot Channel 5

Op zeventienjarige leeftijd studeerde Meghan af aan de Immaculate Heart High School in Los Angeles. Thomas legde het bijzondere moment van zijn dochter op beeld vast.

Ⓒ Screenshot Channel 5

Hoe vrolijk de beelden ook mogen zijn: vader en dochter hebben naar verluidt al bijna twee jaar geen contact meer met elkaar.

