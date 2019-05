Delphine moet mogelijk nog lang wachten

Vorig jaar stelde de Brusselse rechter vast dat Jacques Boël, tot dan toe de wettelijke vader van de in 1968 geboren Delphine, niet haar biologische vader was. Daaruit vloeide de beslissing voort om de gepensioneerde en daardoor niet langer onschendbare koning op te dragen DNA-materiaal af te dragen teneinde vast te stellen of hij soms de biologische vader is. Albert ging tegen het vonnis in beroep en meende dat dit een opschortende werking had. In afwachting van een uitspraak dacht hij niets te hoeven doen.

Een andere rechtbank stelde deze maand de advocaten van Delphine in het gelijk. Van opschorting was geen sprake. Op straffe van 5000 euro per dag moest Albert DNA-materiaal inleveren. Wel zal daar pas naar worden gekeken wanneer het hoger beroep is behandeld en dat kan nog wel tot het einde van het jaar of langer duren. En mogelijk volgt er dan weer een beroep op de uitspraak in beroep, waardoor de in 2013 na de Belgische troonswisseling begonnen zaak nog lang kan voortslepen.

Brief

Het bestaan van een buitenechtelijke dochter van Albert werd in 1999 terloops onthuld in een biografie van koningin Paola van de hand van Mario Danneels. De koning, die toen nog contact had met Delphine, gaf dat jaar in zijn kerstboodschap toe dat er huwelijksproblemen waren geweest, zonder nader in te gaan op het bestaan van Delphine. Zij zou zijn geboren uit de relatie die (toen nog) prins Albert tussen 1966 en 1984 had met Sybille de Selys Longchamps.

Volgens ingewijden heeft Albert al een keer aangeboden zijn vaderschap te erkennen in een verzegelde brief die pas openbaar mocht worden gemaakt na zijn overlijden. Gesprekken daarover met de raadslieden van Delphine waren ver gevorderd maar uiteindelijk heeft de kunstenares daar geen genoegen mee genomen.