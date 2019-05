Eerste kinderboek Jeroen van Koningsbrugge onderweg

„Yes yes yes!”, jubelde Jeroen op Instagram bij een video waarop te zien is hoe de boeken voorbijkomen op de lopende band van de drukkerij. De zanger, komiek en presentator deelde dinsdag meerdere foto’s en video’s van het drukproces.

Elvis & Jones gaat over een broer en zus die in hun huis in het centrum van Amsterdam een roestig oud doosje vinden. Daarin zit een brief uit 1955 met een speurtocht en zo beginnen Elvis en Jones aan een spannende zoektocht die leidt naar een oude misdaad.