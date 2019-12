Videobeelden eerste zelfmoordpoging Epstein 'verdwenen'

De openbare aanklagers hebben in de rechtbank in New York verklaard de beelden van 23 juli niet meer te kunnen achterhalen, omdat die op mysterieuze wijze verdwenen zouden zijn. De betreffende beveiligingsbeelden zouden 2 weken voor zijn uiteindelijke dood gemaakt zijn.

Er werd door de FBI geen verklaring gegeven hoe, wanneer en waarom de beelden ineens spoorloos zijn geraakt. Volgens hen 'konden ze gewoon niet meer gevonden worden'. Het feit dat het videomateriaal als sneeuw voor de zon verdwenen is, kan nadelig zijn voor Epsteins voormalige celmaatje Nick Tartaglione, die ervan beschuldigd wordt Epstein die bewuste avond te hebben aangevallen. Zelf zegt Tartaglione hem juist gered te hebben van zijn poging tot zelfdoding. Ook vroeg hij 2 dagen na Epsteins dood de beelden vrij te geven om zijn onschuld aan te kunnen tonen.

De rechter bepaalde uiteindelijk dat de openbare aanklagers de zaak verder moeten onderzoeken om te achterhalen wat er met het beeld gebeurd is.