Art Rooijakkers nieuwe presentator Expeditie Robinson

De presentator zou eigenlijk de vorige reeks al overnemen van Kaj Gorgels, maar mocht toen niet praten na een operatie aan zijn stemband. Rick Brandsteder presenteerde dat seizoen toen samen met Kluijver.

Rooijakkers vindt het „eervol”, zegt hij tegen RTL Boulevard. Het programma is „natuurlijk een van de klassiekers op de Nederlandse televisie”, vervolgt hij. „Het is voor mij de eerste keer de grote Expeditie Robinson.”

Want Expeditie Robinson is niet helemaal nieuw voor Rooijakkers. Begin vorig jaar presenteerde hij samen met Geraldine Kemper een extra all stars-seizoen met oud-kandidaten.