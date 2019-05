Kelly van der Veer schokt vrienden: ’Huil niet om me als ik het niet haal’

Ze wil niet zeggen wanneer de operatie precies is. „Maar het is volgende week en dan onderga ik een zware operatie.” Om daaraan toe te voegen: „Als ik het niet haal lieve vrienden en vriendinnen, huil dan niet om mij. En laat op mijn grafsteen zetten: Ze hield van het leven. Nergens spijt van!”

Massaal wordt er gereageerd op haar bericht. Iedereen wenst haar sterkte en haar fans en vrienden spreken haar moed in met woorden als ’Je hebt wel voor hetere vuren gestaan’ en ’Je overleeft alles Kel. Alles wat je al hebt doorstaan, dit komt ook goed’. „Hou op hoor. Tuurlijk kom je hier ook bovenop!!!”, schrijft een ander. En: „Natuurlijk haal je dat, ben je gek geworden. Go for it. Het leven heeft je nog heel veel te bieden, schat.”