Braziliaanse popster (28) verongelukt bij vliegtuigcrash

Latin pop-ster Gabriel Diniz vertrok van het vliegveld van Salvardor in Brazilië om naar Maceió te vliegen, waar zijn vriendin Karoline Calheiro die dag naar verluidt een feestje had voor haar verjaardag. Het vliegtuig stortte neer in Porto do Mato, Estância. Ook de beide piloten overleden. Brandweermannen hebben onmiddelijk gereageerd, maar konden de mensen niet redden. Het ongeluk wordt onderzocht.

Het management van Diniz bevestigt zijn overlijden aan de Britse krant. De zanger werd bekend door zijn single Jennifer die hij dit jaar uitbracht en waarmee hij records brak op Spotify, meer dan 236 miljoen views bereikte en dat werd uitgeroepen tot ’de zomerhit’ in Brazilië. Op Instagram had hij 4,6 miljoen volgers. Eerder die maandag had hij via Instagram nog de fans bedankt die bij zijn concert in Feira de Santa in Brazilië waren.