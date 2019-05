Kit Harington naar afkickkliniek om stress en alcoholmisbruik

Meerdere bronnen hebben deze ’geheime’ actie van Kit Harington bevestigd aan Page Six. Een aantal weken voor de finale-aflevering van Game of Thrones op 19 mei zou hij ingecheckt hebben in de Connecticut Health retreat Privé-Swiss om er een maand te blijven, wat meer dan 120.000 dollar kost. De 32-jarige acteur die acht jaar lang Jon Snow speelde in de hitserie, zou uitgeput zijn.

„Het einde van de serie kwam keihard bij hem aan. Hij realiseerde zich: ’dit is het - dit is het eind’. Het was iets waar ze allemaal zoveel jaar zo hard voor gewerkt hadden. Het overviel hem: en wat nu?”

In de kliniek kreeg hij psychologische coaching, deed hij aan meditatie en kreeg hij cognitieve gedragstherapie om met stress en negatieve emoties om te gaan. Zijn vrouw Rose Leslie (32), die in de serie zijn compagnon Ygritte speelde, zou hem ’extreem goed’ tot steun zijn. „Iedereen wil hem wel steunen en bij hem zijn, maar hij heeft nu vooral rust nodig.”