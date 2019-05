Westlife-zanger Mark Feehily en vriend krijgen kindje

„Dit is echt mijn meest bijzondere verjaardag ooit, nu ik iedereen kan laten weten dat wij later dit jaar voor het eerst PAPA’s worden. Het is het meest trotse moment van ons leven en we zijn laaiend enthousiast dat we het nu hardop kunnen zeggen”, schrijft Mark, die dinsdag 39 is geworden, bij een foto op Instagram. Op het plaatje laat hij een echo van de baby zien op zijn telefoon.

Mark en Cailean zijn ook van plan om te trouwen. In februari kondigden de twee hun verloving aan. Mark, die in 2005 uit de kast kwam, was in 2010 ook al eens voornemens om te gaan trouwen, toen met zijn toenmalige vriend Kevin. Eind 2011 gingen de twee uit elkaar.