De doden praten in GRÖNLOH’s biografie

In september is het alweer een jaar geleden dat Anneke Grönloh overleed.

Er is maar liefst twintig jaar aan gewerkt. De biografie van ANNEKE GRÖNLOH, die ons vorig jaar ontviel, ligt na de zomer in de winkel. De afgelopen twee decennia heeft manager BART PEETERS tientallen mensen over zijn werkgeefster geïnterviewd, waaronder velen die niet meer onder ons zijn. Hun anekdotes zijn meegenomen in de uitgave…