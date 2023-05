The Smiths-bassist Andy Rourke (59) overleden

„Met groot verdriet maken we bekend dat Andy Rourke na een lang ziekbed is overleden aan alvleesklierkanker. Andy zal worden herinnerd als een vriendelijk en mooi persoon door degenen die hem kenden. Muziekfans zullen hem herinneren als een bijzonder getalenteerde muzikant”, schrijft de gitarist van de band, Johnny Marr, op Twitter.

Rourke speelde in de jaren tachtig mee op de vier studioalbums van The Smiths. Zo is hij te horen in klassieke tracks als This charming man en There is a light that never goes out. Na het uiteenvallen van de band in 1987, was hij ook te horen op verschillende soloplaten van Smiths-frontman Morrissey. Rourke nam ook platen op met Sinead O’Connor, The Pretenders en Ian Brown.