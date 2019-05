Sharon Osbourne opnieuw onder het mes

Ⓒ MPIIS/Capital Pictures / MEGA

Dat Sharon Osbourne niet vies is van een plastisch chirurgische ingreep hier en daar, liet ze weten tijdens het presenteren van de dagelijkse Amerikaanse televisieshow The Talk, waarvan ze mede-presentatrice is. De 66-jarige Osbourne vertelde daar binnenkort weer ’een nieuw gezicht’ te nemen en dat ze de afspraak daarvoor al gemaakt heeft.