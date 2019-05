Spice Girls dragen peperdure outfits tijdens tournee

Ontwerpster Gabriella Slade werkte maandenlang nauw samen met het viertal om hun iconische jaren 90-looks zo goed mogelijk naar de huidige tijd te transformeren. „Het is een droom om de kostuums voor deze tournee te mogen ontwerpen en om samen te werken met deze briljante vrouwen. Het gebruik van Swarovksi-kristal is heel belangrijk als je een goede popshow wilt neerzetten, het haalt de outfits echt op. Zelfs achterin de zaal of het stadion kun je de pakken die ze dragen nog waarnemen”, aldus Slade.

Emma, Geri, Mel B. en Mel C. doen met hun reünietournee in totaal dertien steden in Ierland, Wales, Engeland en Schotland aan. Op 15 juni sluiten ze af in Londen. Victoria Beckham liet vanwege werkzaamheden met haar eigen modebedrijf verstek gaan.