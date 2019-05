Beau en de Veteranen trekt 701.000 kijkers

Voor Beau is het een lager aantal kijkers dan hij eerder wist te boeien met de programma’s waarin hij daklozen volgt. Voor de docuseries The Amsterdam Project en opvolger The Rotterdam Project bleven gemiddeld rond de miljoen mensen thuis.

De meeste kijkers, ruim 1,5 miljoen, stemden woensdag af op het NOS Journaal van 20.00 uur. Het NOS Journaal van 18.00 uur wist met 975.00 kijkers als tweede het beste te scoren. De derde plek was voor EenVandaag met 955.00 kijkers.