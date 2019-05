Britney Spears veroordeelt ’complottheorieën’

„Voor degenen die denken dat ik niks zelf plaats: dit filmpje heb ik gisteren gemaakt. Dus jullie hebben het verkeerd, maar ik hoop dat jullie het ondanks dat toch leuk vinden”, aldus Britney, die even daarna ook nog een nieuw kiekje van zichzelf deelde met daarbij de tekst ’zomer’. In het filmpje laat de 37-jarige zangeres een korte slideshow van zichzelf zien in verschillende outfits.

Spears heeft een aantal pittige maanden achter de rug, waarin ze rust nam om bij haar familie te zijn vanwege de slechte gezondheid van haar vader Jamie. Ze had het zelfs zo zwaar dat ze naar een kliniek ging om aan haar mentale gezondheid te werken, waarover ook de wildste verhalen rondgingen. Zo zou ze daartoe gedwongen zijn door haar vader, wat door haar ontkend werd.

Daarnaast is Britney verwikkeld in een juridische strijd met ex-manager Sam Lufti, die het omgangsverbod met haar via de rechter aanvecht.