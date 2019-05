Ex Jeff Bezos geeft helft van miljarden weg

Ⓒ BSR Agency

Van een vechtscheiding is absoluut geen sprake bij Jeff Bezos en zijn ex-vrouw MacKenzie. De Amazon-baas, en tevens rijkste man ter wereld, liet zich in een tweet lovend uit over zijn ex, nadat zij bekend maakte de helft van het bedrag dat ze na hun scheiding meekrijgt aan goede doelen wil schenken. Dit meldt Entertainment Tonight.