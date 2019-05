’Gendry’ snapt kritiek einde Game of Thrones

Zelf is de 31-jarige Brit wel te spreken over het slot van acht seizoenen Game of Thrones. „Ik ben zeer tevreden. Ik benijdde de schrijvers totaal niet want het lijkt me een ongelooflijk zware klus om zoiets groots tot een mooie en verrassende conclusie te brengen.” Vooral over het einde van de verhaallijn van The Hound en zijn broer The Mountain is de acteur erg enthousiast. „Dat is echt mijn favoriete afsluiting. Zo episch.”

Joe was te zien in de eerste drie en de laatste twee seizoenen. „Het was gestoord om bij zoiets waanzinnig betrokken te zijn geweest. Ik neem deze ervaring voor altijd met me mee, het had zomaar gekund of ze hadden iemand anders voor de rol gekozen. Ik voel me extreem rijk dat ik dit heb meegemaakt.”

Deep State

Het was voor de acteur wel even omschakelen toen hij van een grote productie als Game of Thrones een hoofdrol kreeg in de kleinere serie Deep State. „Qua budget en productie kan je dat natuurlijk met helemaal niets vergelijken. Zoiets groots is nooit eerder gemaakt voor televisie. Deep State zit wat dat betreft op een andere schaal.”

Joe, die in de Britse spionageserie te zien is als MI6-agent Harry Clarke, kon wel veel meer de tijd nemen om zich in te leven in zijn personage. „Ik kon het personage echt bestuderen, ontdekken en ontwikkelen. Dat maakt het voor mij als acteur op een andere manier heel interessant.”

No-brainer

Ook het script van Deep State, waarvan het tweede seizoen vanaf donderdag te zien is op FOX, trok de acteur gelijk. „Ik hoefde er geen seconde over na te denken. Het zit ontzettend goed in elkaar. Het is briljant geschreven: het is spannend, slim en grappig, de personages zijn gelaagd en het leert je over politieke verhoudingen. En Mark Strong speelt erin: het was een no-brainer.”

Door zijn toegenomen bekendheid dankzij beide series kan Joe kritisch zijn over wat voor rollen hij aanneemt. Een wensenlijstje met personages heeft hij echter niet. „Mensen vragen me altijd wat voor rollen ik nog wil spelen, maar dat weet ik nooit van tevoren totdat ik het voel. Dat gebeurt vanzelf wanneer ik een goed script lees en de stem van de schrijver voel.”