Isa Hoes en Loiza Lamers in jury Kunstbende

Isa zal de inzendingen in de categorie taal beoordelen, Loiza behoort tot de jury in de categorie mode en Willem jureert in de categorie muziek. In totaal zitten er vijf leden in de acht verschillende jury's. Ook dans, dj, film, theater en expo zijn categorieën.

De winnaars uit de 91 inzendingen van 13 tot en met 18 jaar worden op 29 juni bekendgemaakt tijdens het festival in de Westergasfabriek in Amsterdam. Die dag vinden er op het terrein ook diverse creatieve Q&A’s, shows en workshops plaats. Hier zijn onder meer Anna Nooshin, YouTuber Kalvijn en rapper Bokoesam te zien.