Will Smith verraste Aladdin-collega’s dagelijks

„Hij deed allerlei gekke dingen, zo bracht hij bijvoorbeeld allerlei soorten macaroni met kaas op de set”, aldus Naomi Scott, die de rol van prinses Jasmine vertolkt. Het was wel lastig om serieus te blijven als Smith eenmaal in zijn rol van Genie zat. „We moesten vaak ontzettend lachen om hem en zodra dat gebeurde deed hij er nog een schepje bovenop, waardoor we helemaal in een deuk lachen met z’n allen.”

Regisseur Guy Ritchie is eveneens zeer te spreken over Smith: „Hij is 100% positief, 100% dankbaar en waardeert alles en iedereen voor de volle 100%. Het is echt een genot om met hem samen te mogen werken.”