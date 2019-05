Manager: ’Kit Harington kampt met persoonlijke problemen’

„Kit heeft besloten een pauze in zijn schema te nemen en die te gebruiken om enige tijd in een kliniek te verblijven”, zegt zijn manager. Ingewijden zeiden dinsdag dat de acteur erg worstelt met het einde van Game of Thrones en daarnaast een alcoholprobleem heeft. Zijn zegsvrouw doet echter geen uitspraken over de reden waarom Kit zich laat behandelen.

De acteur zei vorige maand al dat hij de rol van Jon Snow erg zou gaan missen. „Mijn laatste draaidag voelde ik me prima, maar toen ik mijn laatste shots had gehad, begon ik een beetje te hyperventileren”, vertelde Kit destijds. „Het was een overweldigend gevoel van opluchting en verdriet dat ik dit nooit meer zou doen.”