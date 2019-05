Ali B feliciteerde Duncan niet uit schaamte

„Hij won en ik wilde hem feliciteren. Dus ik zoek Duncan in mijn app en toen zag ik dat hij mij twee keer had geprobeerd te appen na The Voice en daar had ik niet op gereageerd”, zegt Ali voor de camera van het ANP. „Ja, dan kom ik ineens met ’gefeliciteerd’. Dus ik heb hem niets gestuurd, anders gaat hij denken: ja, als je wint, heb je vrienden.”

Ali kan zich Duncan nog goed herinneren. Hoewel de singer-songwriter in het team van Ilse DeLange zat, sprak hij ook met Ali „bovengemiddeld veel.” „Ik heb heel veel gesprekken met hem gevoerd backstage.” Ali zag al snel dat Duncan talent heeft. „Ik heb altijd gezegd: hij heeft een radiostem, een fijne stem. Sommige mensen kunnen alle noten halen, maar hebben niet een unieke stem. Die had hij wel.”

Lang geleden

Dus stak het de rapper dat hij Duncan nog steeds niet had gefeliciteerd met zijn historische Songfestivaloverwinning. Met zijn Arcade sleepte Duncan op 18 mei na 44 jaar weer de winst in de wacht voor Nederland. „Duncan, ik wou je feliciteren, maar ik schaamde me.”

Voor de camera van het ANP besluit Ali Duncan alsnog te feliciteren. „Dit is heel lang geleden”, zegt de rapper en presentator als hij de oude app’jes van Duncan bekijkt. Die vroeg hem in 2015 naar zijn e-mailadres, zodat hij Ali een aantal nummers kon sturen. „Ja, ik heb dat gewoon niet gezien Duncan. Ik wilde hem feliciteren, maar dacht: wow, dit komt nu wel heel lullig over. Maar ik ga het toch doen.”

Door het Eurovisiesongfestival te winnen zorgde Duncan ervoor dat het internationale muziekcircus volgend jaar naar Nederland komt. Over welke artiest ons land volgend jaar moet vertegenwoordigen, wordt al volop gespeculeerd. „Ik hoorde sommige mensen zeggen Davina, dat vind ik geen slechte optie”, zegt Ali over Davina Michelle. „Maar ook Jim van der Zee. Wie weet.”