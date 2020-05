Uniek bandje van Ringo en Paul minder gewild dan gedacht

Het winnende bod op de muziekdrager met daarop een demo van het nummer Angel in Disguise bedroeg maar 8000 pond, terwijl experts dachten dat het bandje tussen de 10.000 en 20.000 pond op zou brengen.

Het bandje is uniek omdat Paul McCartney en Ringo Starr als actief lid van The Beatles nooit samen een nummer hadden geschreven. Voor het soloalbum van Ringo in 1992 doken de mannen toch samen de studio in, maar het nummer heeft de uiteindelijke plaat niet gehaald. Op het bandje staan twee versies van Angel in Disguise, eentje waarop Sir Paul zingt en een andere versie waarin Sir Ringo de vocalen verzorgt.

Ondanks de misschien wat lage opbrengst kan het NHS Charities Together Covid-19 Urgent Appeal-fonds wel blij zijn, want een kwart van de opbrengst wordt namelijk zoals beloofd aan dit doel gedoneerd.