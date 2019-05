Touriya Haoud en Jalal Oba uit elkaar

„Hij houdt van uitgaan en snelle auto’s. Voor mij was het even alsof ik in een film zat, maar op een gegeven moment was het klaar. Het was gedoemd te mislukken tussen ons. Een tijdbom”, zo vertelt Touriya in Beau Monde.

De twee leerden elkaar kennen begint dit jaar via het zusje van Touriya, die een goede vriendin is van de manager van Jalal. De voormalige BFF van Sylvie Meis speelde vervolgens in de clip van zijn nummer Verdwalen. „Ik viel op dat stoere, bad boy-achtige. (...) Hij heeft iets stouts, maar ook iets liefs. Dat gaf me een adrenalinekick. Hey, we all make mistakes.”

Touriya (41) geeft toe dat het leeftijdsverschil met haar twaalf jaar jongere ex toch ook wel erg groot was. Een jonge man, dat wil ze nooit meer. „Jennifer Lopez heeft in een interview gezegd: ’Every man under 33 is useless.’ Ze heeft groot gelijk. Ik ga het nog even sterker maken: alle mannen onder de 35 zijn useless. Je hebt niets aan ze, helemaal niets.”