De Luizenmoeder weer in race voor Televizier-Ring

Ook Blauw Bloed, Ellie op patrouille, Project Rembrandt en Urk! dingen mee. De vijf programma's kregen van de kijkers de afgelopen twee weken de meeste stemmen.

De vijf programma's voegen zich bij de tien winnaars uit de eerste twee kwalificatierondes. Zo werd al bekend dat onder meer The Rotterdam Project, Rail Away, Expeditie Robinson en Beste zangers kans maken op het goud. In juli volgt nog een kwalificatieronde en eind augustus is het tijd voor de grote Gouden Televizier-Ring verkiezing met in totaal 25 kanshebbers.