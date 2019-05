AVROTROS maakt dramaserie over krantenwereld

De nieuwe waarheid gaat over de harde zakenvrouw Dana, een rol van Rijxman, die na een succesvolle carrière in de Verenigde Staten terugkomt naar Nederland om het contact met haar zoon, gespeeld door Linde, te herstellen. Tegen alle verwachtingen in wordt ze hoofdredacteur van De Courant, een grote Nederlandse krant.

Volgens AVROTROS is De nieuwe waarheid “een dramaserie met een grote dosis humor en veel spannende wendingen”. De serie moet kijkers aan het denken zetten over actuele maatschappelijke thema’s en de manier waarop daarover wordt bericht in de media.

De nieuwe waarheid is een idee van Joan Nederlof van theatergezelschap Mug met de gouden tand. De achtdelige serie, waarvoor de opnamen deze maand van start zijn gegaan, is naar verwachting komend voorjaar te zien op NPO 1.