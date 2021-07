Britse journalist: ’Epstein was betrokken bij spionage, witwassen en smokkel’

Buitenland

Iraniërs aangeklaagd voor plannen ontvoering journalist in VS

Vier Iraniërs zijn in New York aangeklaagd voor het plannen van een ontvoering van een journalist in die Amerikaanse stad. De vier zouden werken voor de geheime dienst van Iran en ook in dat land wonen. Volgens The New York Times zou een vijfde verdachte zijn aangehouden in Californië. Die verdachte...