Overdonderende marathonopera

Ⓒ Foto Michel Schnater/Holland Festival

Hij is misschien wel de belangrijkste componist van de tweede helft van de twintigste eeuw: Karl Heinz Stockhausen. Als grondlegger van de elektronische muziek beïnvloedde hij artiesten als Bjørk, Miles Davis, Frank Zappa en vele techno-dj’s. Met de operacyclus aus LICHT vestigde Stockhausen zijn naam in de klassieke wereld. Tijdens het Holland Festival zal de opera – in een marathon van drie dagen – in de Amsterdamse Gashouder worden uitgevoerd door De Nationale Opera en Het Koninklijk Conservatorium Amsterdam, onder regie van Pierre Audi.