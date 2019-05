Boef vraagt vriendin ten huwelijk via Instagram

„Word je me vrouw want je bent een baas”, schrijft Boef onder een foto waarmee hij Selma met haar verjaardag feliciteert. De vlogster lijkt het aanzoek te accepteren met emoji’s van een bruid, een man en een aapje met de handen voor de ogen. Of het gaat om een echt aanzoek is niet duidelijk, het management van de rapper was woensdag niet direct bereikbaar voor commentaar.

De twee maakten in februari bekend een setje te zijn.