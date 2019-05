Dotan voor het eerst te zien in videoclip

De nieuwe single van Dotan maakte woensdagochtend zijn debuut op Nederlandse radiozenders. Op social media zijn de reacties op het nieuwe nummer wisselend. Zo zijn er fans enthousiast over het nummer maar wordt de zanger, die vorig jaar onder vuur kwam te liggen vanwege zijn trollenleger, door tegenhangers verweten in de slachtofferrol te kruipen omdat hij in Numb over die moeilijke periode zingt.

De comeback van Dotan, die in 2014 zijn laatste plaat uitbracht, werd begin deze maand aangekondigd. Vorig jaar kwam naar buiten dat de zanger online nepaccounts gebruikte om zelf de publieke beeldvorming over hem te beïnvloeden. Bovendien had hij diverse verhalen over ontmoetingen met fans verzonnen.

