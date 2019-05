Hadewych Minis sluit intieme show af in Carré

„Ik dacht echt dat het nog jaren zou duren voordat ik deze droom zou kunnen verwezenlijken”, vertelt ze blij. „Het voelt echt alsof ik jarig ben en een enorm feest mag organiseren.” Het is de grootste zaal waar ze Minis Plus gaat spelen; de voorstelling ontstond vorige zomer in een tent op de Parade. „We hebben een decor gebruikt dat zowel in de kleine zaaltjes paste als in de grote theaters, zoals Carré.”

Minis Plus is de eerste solovoorstelling van Minis. In de voorstelling combineert ze acteren met zingen en dansen. In de show laat ze alle facetten van haar persoonlijkheid samenvallen in een ode aan de vrouw. Dat gaat van moederschap tot de midlifecrisis en van cabaret tot flamencodansen.

Bijzonder

„Het is heel bijzonder hoe mensen je aanspreken als je zo’n kwetsbare voorstelling maakt”, vertelt Minis. „Als jij bijzondere verhalen vertelt, voelen mensen zich vrij om zelf ook bijzondere verhalen met je te delen. Ik heb vrijwel elke avond heel speciale ontmoetingen gehad in de foyer van het theater.”

Er zijn nog kaarten beschikbaar voor de voorstelling op Hemelvaartsdag.