Dj Headhunterz schikt met advocatenkantoren

Willem en de kantoren waar B. aan was verbonden zijn tot de conclusie gekomen dat een schikking de voorkeur heeft boven een verdere procedure. „Zij richten zich weer volledig op de toekomst”, luidt de verklaring.

De dj stapte naar de rechter omdat hij vond dat B. zijn zorglicht had geschonden door hem verkeerde adviezen te geven. De fiscalist raadde hem aan buitenlandse vennootschappen, onder meer op Cyprus, op te richten om inkomsten buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Daarbij moest de artiest op papier naar het buitenland verhuizen, maar hij bleef in Nederland wonen. Willem stapte uiteindelijk zelf naar de Belastingdienst om schoon schip te maken. Tijdens de zaak tegen B. voerde hij aan dat hij door diens adviezen flinke schade had geleden.

Bekwaam

De rechter oordeelde vorig jaar echter dat de adviseur bekwaam had gehandeld. De dj ging in hoger beroep.

B. gold als ’fiscalist van de sterren’. Hij verzon constructies voor onder anderen Linda de Mol en Afrojack. Er loopt nog altijd een strafrechtelijk onderzoek tegen hem.