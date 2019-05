Zanger Ferry de Lits: ’Ik ben opzettelijk aangereden’

Het incident gebeurde bij parkeergarage Heuvelgalerie in de Brabantse stad. Rond half vijf ’s nachts, na wat gedronken te hebben, werd hij van achteren aangereden. „Blijkbaar is er een auto uit de parkeergarage gekomen. Ik ben geschept, over de motorkap en het dak gerold en toen op de grond terecht gekomen. Het zag er blijkbaar vrij heftig uit”, zo vertelt Ferry aan het Eindhovens Dagblad.

Hij vermoedt dat er ruzie was tussen wat jongeren die bij de parkeergarage stonden, en dat de automobilist het mogelijk op iemand anders gemunt had. Uiteindelijk is de zanger er goed vanaf gekomen. „Ik heb wat schrammen op mijn been, maar verder niets gebroken.”

Ferry roept via Facebook getuigen op om zich te melden. Hij heeft maandagmiddag aangifte gedaan, de politie is een onderzoek begonnen.