’Meest sexy man op aarde’ Chris Evans gespot met Portugese actrice (25)

Evans, deze week door People nog uitgeroepen tot meest sexy man op aarde, is gespot terwijl hij hand in hand liep met Baptista. De Portugese actrice speelt onder meer in de series Warrior Nun en Mrs. Harris Goes to Paris.

Chris Evans is als acteur vooral bekend van zijn rol als Captain America in de films van Marvel. Ook was hij dit jaar te zien in de actiefilm The Gray Man. De acteur had eerder relaties met actrices Jenny Slate, Jessica Biel en Minka Kelly.