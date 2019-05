Steden mogen nu pitchen voor songfestival

Na aanmelding ontvangen geïnteresseerden van de organisatie NPO, AvroTros en NOS in de eerste helft van juni de criteria waar ze aan moeten voldoen. Met deze criteria stellen de steden een zogeheten bidbook samen waarin ze de organisatie proberen te overtuigen waarom het songfestival daar plaats moet vinden. Dit document moet in de eerste helft van juli worden ingeleverd.

Vervolgens krijgt de organisatie de kans om langs te gaan bij alle plekken die zich hebben aangemeld. In overleg met de EBU wordt na een assessment bepaald in welke stad het liedjesspektakel plaats gaat vinden.

Onder meer Amsterdam, Rotterdam en Maastricht hebben al laten weten het Eurovisiesongfestival graag te willen organiseren. Nederland was vier keer eerder het decor van het evenement, zo vond het plaats in Hilversum (1958), in Amsterdam (1970) en in Den Haag (1976 en 1980).